2020-01-24T14:23:51+03:00
Общество

В Курске подвели итоги конкурса «Лучшее новогоднее оформление»

Жюри определило шесть победителей
Яна ШЕЛЕСТ
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Гран-При конкурса в этом году единогласно присужден гостиничному комплексу «Белая акация»Гран-При конкурса в этом году единогласно присужден гостиничному комплексу «Белая акация»
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Победителям городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительской сферы» вручили награды. Конкурс проводился в два этапа: в административных округах и на общегородском уровне. Финалистами стали 29 предприятий потребительской сферы. Жюри определило шесть победителей.

Победителем в номинации «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины» признан салон штор «Decoretto» (ИП Василенко Н.Ю.).

В номинации «Лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории» - ресторан «Премьер» (ИП Каширская И.Ю.).

В номинации «Лучшее новогоднее оформление интерьера» - ТЦ «Манеж» (ООО «КурскОбувь»).

В номинации «Лучшая новогодняя ель» - «Мегакомплекс «ГРИНН».

Гран-При конкурса в этом году единогласно присужден гостиничному комплексу «Белая акация».

Все участники получили благодарственные письма Администрации города Курска, победителям вручены дипломы и ценные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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