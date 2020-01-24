2020-01-24T14:01:28+03:00
Общество

Росгвардия приглашает курян на масштабную выставку

Она будет проходить 27 января на площади перед Дворцом молодежи
Яна ШЕЛЕСТ
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На выставке будет работать полевая кухняНа выставке будет работать полевая кухня
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27 января 2020 года Управление Росгвардии по Курской области в рамках регионального этапа II культурно-спортивного фестиваля «Открытая Росгвардия» приглашает курян и гостей города на масштабную выставку специальной техники и вооружения, которые используются в работе ведомства, а также современной экипировки подразделений, входящих в структуру территориального органа.

В экспозиции будут представлены бронированные автомобили различных марок, передвижной комплекс для проведения инженерной разведки, обнаружения и обезвреживания взрывоопасных объектов, другая специальная техника, а также различные виды оружия, используемые при проведении спецопераций.

На выставке будет работать полевая кухня, на которой росгвардейские повара угостят зрителей горячим чаем и гречневой кашей с тушенкой. Все желающие смогут сделать фотографии на память.

Выставка пройдет на площади перед областным Дворцом молодежи по адресу: г. Курск, ул. Белгородская, д.14Б. Мероприятие продлится с 14:30 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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