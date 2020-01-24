Куряне стали чаще ходить в кино

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:54:29+03:00

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В Курской области подвели киноитоги-2019: киносеансов больше не треть, зрителей – на 10%

Общее число киноустановок в муниципальной киносети Курской области выросло на 8, их теперь 240. Это по-прежнему лучший показатель по стране!

Цифровых муниципальных кинотеатров также стало больше: с учетом переоборудованных по программе Фонда кино и открытых в декабре 2019 года кинозала «Твое кино» на 312 мест в городе Щигры, центров досуга «Ассоль» на 80 мест и «Спутник» на 68 мест в городе Курске, теперь их 19.

Цифровые муниципальные кинозалы работают уже в 13 районах Курской области.

По числу поддержанных Фондом кино кинозалов по программе модернизации 2015-2019 годах Курская область занимает первое место в ЦФО! На конкурсной основе в регион привлечено 80 миллионов рублей, что позволило переоборудовать 16 кинозалов.

В минувшем году в общей сложности в муниципальной киносети состоялось около 49 тысяч киносеансов, что на 28% больше, чем в 2018 году (чуть более 38 тысяч).

Общее число зрителей платных показов в 2019 году – свыше 813 тысяч, что на 10% больше, чем в 2018 году (около 737 тысяч). И посещаемость муниципальной киносети растет: в 2015 году - 602 тысячи зрителей, в 2016 году – 654 тысячи, в 2017 – 720 тысяч.

В 2019 году на 13% увеличилась доля городских зрителей – их 519,5 тысяч против 459 тысяч в 2018-ом. И на 5% стало больше сельских зрителей – около 294 тысяч в 2019 году против 278 тысяч зрителей в 2018 году.

В 2019 году Курский кинофонд риобрел 36 фильмов на общую сумму 745 тысяч рублей.

К слову, программа, подобная нынешней модернизации, реализовывалась в киносети Курской области и около 85 лет назад. Только тогда в кинотеатрах меняли оборудование для немых фильмов на звуковое.

ИСТОЧНИК KP.RU