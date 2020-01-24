2020-01-24T13:50:04+03:00
Происшествия

Житель Курска без чугунных крышек оставил 21 люк

Мужчину отправили на обязательные работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Курянин в общей сложности похитил 21 люкКурянин в общей сложности похитил 21 люкФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 января за совершение двух краж был осужден житель Курска. 7 сентября 2019 года ночью он украл 11 чугунных крышек смотровых колодцев на сетях водоснабжения и канализации, установленных на улицах Железнодорожного округа. «Водоканалу» был причинен ущерб в размере 24 970 рублей.

8 сентября ночью он похитил десять чугунных крышек тепловых камер, также установленных в ЖД округе. «Квадре» был причинен материальный ущерб на сумму 20 290 рублей. Крышки мужчина сдал в пункт приема лома за восемь тысяч рублей.

Курянин в ходе предварительного следствия и на суде свою вину признал, раскаялся. С учетом явки с повинной и наличия малолетнего ребенка ему назначили наказание в виде обязательных работ, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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