В Курской области в этом году отремонтируют 77 километров автодорог

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:21:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2020 году в Курской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют направить порядка 1,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей - средства федерального бюджета. На эти деньги отремонтируют более 77 километров дорог регионального и муниципального значения.

В Курске ремонт дорог также продолжится. В этом году планируют привести в порядок 46 объектов местных дорог, общей протяженностью 48,8 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU