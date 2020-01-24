2020-01-24T12:21:32+03:00
Экономика

В Курской области в этом году отремонтируют 77 километров автодорог

На эти цели направят порядка 1,7 млрд рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске ремонт дорог также продолжитсяВ Курске ремонт дорог также продолжитсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В 2020 году в Курской области на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют направить порядка 1,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей - средства федерального бюджета. На эти деньги отремонтируют более 77 километров дорог регионального и муниципального значения.

В Курске ремонт дорог также продолжится. В этом году планируют привести в порядок 46 объектов местных дорог, общей протяженностью 48,8 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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