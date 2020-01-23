В центре Курска в Первомайском парке горит кафе

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:35:18+03:00

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23 января в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в кафе "Мимино" по адресу Курск, Красная площадь, дом.7. Пожар произошел в кафе, расположенном на территории Первомайского парка. По предварительной информации, возгорание началось с утеплителя на чердаке кафе.

- На место происшествия были направлены пожарные-спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Прибывают дополнительные силы. Объявлен ранг пожара № 2, - уточнили в МЧС региона.

Пожар произошел в кафе, расположенном на территории Первомайского паркаФото: Яна ШЕЛЕСТ

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела мансарда, площадь пожара уточняется.

Погибших, пострадавших нет. Эвакуировано десять человек.

Эвакуировано десять человекФото: Яна ШЕЛЕСТ

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU