В курском драмтеатре покажут семейную комедию

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:04:05+03:00

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В воскресенье, 26 января, в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках XIV сезона состоится показ семейной комедии для зрителей старше 12 лет с народной артисткой РФ Ириной Розановой и резидентом «Comedy Club» Вадимом Галыгиным - «Новогодний ремонт».

Главную героиню в фильме сыграла Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной из сериала «Реальные пацаны». А перед показом, в 12.30, начнется предсеансовое мероприятие, посвященное Дню российского студенчества, «Киносессия. Зачёт!».

Гости проекта смогут увидеть в фойе драматического театра выставку творческих работ студентов художественно-графического факультета КГУ. Экспонаты с необычным сочетанием цветов, объемов и форм создают в восприятии созерцателей завораживающие иллюзии.

Здесь же, в фойе театра, выступят и двое музыкантов, исполняющих кавер-версий известных песен под гитару, - Мария Юзепольская и Андрей Фурцев. Своих поклонников также ждет тематическая книжная выставка Курской областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева.

Начало киносеанса - в 13.00, начало предсеансового мероприятия - 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Предусмотрено бронирование по телефону (4712) 54-76-75. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU