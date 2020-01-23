В Курск приедет Сергей Безруков

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:54:33+03:00

«Диалог на Равных» это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи

1 февраля во Дворце молодежи пройдет «Диалог на равных»

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1 февраля в 13:00 во Дворце молодежи (г. Курск, ул. Белгородская,14Б) пройдет «Диалог на равных» с народным артистом Российской Федерации, художественным руководителем Московского губернского театра Сергеем Безруковым.

Обязательна регистрация для участия в мероприятии в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/4065.

"Диалог на равных"- это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса со студентами.

ИСТОЧНИК KP.RU