2020-01-23T15:54:33+03:00
Общество

В Курск приедет Сергей Безруков

1 февраля во Дворце молодежи пройдет «Диалог на равных»
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
«Диалог на Равных» это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи«Диалог на Равных» это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи
Изменить размер текста:

1 февраля в 13:00 во Дворце молодежи (г. Курск, ул. Белгородская,14Б) пройдет «Диалог на равных» с народным артистом Российской Федерации, художественным руководителем Московского губернского театра Сергеем Безруковым.

Обязательна регистрация для участия в мероприятии в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/event/4065.

"Диалог на равных"- это федеральный проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи известных людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса со студентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24