2020-01-23T15:11:06+03:00
Недвижимость

С 27 января в Курске будут отключать свет

Электросети проведут плановые работы
Яна ШЕЛЕСТ
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Электросети проведут плановые работыЭлектросети проведут плановые работыФото: Из архива "КП"
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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 января с 9-30 до 15-00: Сумская 23-27, Моковская 11, 11а, 12, 26а, 26в, 28а, 36, 38,13а, Гаражная, Льговский переулок 1-9/2, 2-2, Полянская, Новофабричная 15-29.

Телефон для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 января с 9-00 до 17-00: ул. Спортивная 45-57; 59-125; 90-162, ул. Олимпийская 67-121; 92-138.

Телефон для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 27 по 31 января с 09-30 до 16-00: Соловьиная 5-9, 68А, 68, 29-31, 32-40; Усадебный переулок 1-11, 2-14; Аэропортовская 1-17, 2-14; с/т Ветеран дорожки 1-13 (300 человек) Соловьиная, 43 – торговая компания «Новые технологии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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