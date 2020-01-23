2020-01-23T13:20:31+03:00
Здоровье

В Курской области построят еще 11 ФАПов

Запланирована реконструкция нескольких больниц
Яна ШЕЛЕСТ
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Масштабная работа по улучшению состояния первичного звена продолжится в стране до 2024 годаМасштабная работа по улучшению состояния первичного звена продолжится в стране до 2024 года
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В этом году в Курской области возведут 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Документы по этим объектам уже готовы. До конца года 95 % детских поликлиник будут работать в формате бережливого производства – в программу 2020 года включено 38 объектов. Запланирована и реконструкция ряда центральных районных больниц, в частности Обоянской.

«Мы надеемся, что в планы, которые будут утверждаться Минздравом, войдут и проблемы городского первичного звена, а именно строительство поликлиник на проспекте Дериглазова и в северо-западном микрорайоне. Очень рассчитываем, что федеральный центр нас поддержит и средства будут выделены», - рассказала на совещании заместитель губернатора Курской области Ирина Хмелевская

Масштабная работа по улучшению состояния первичного звена продолжится в стране до 2024 года. Программа модернизации нацелена на то, чтобы первичная медицина стала максимально эффективной и доступной, в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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