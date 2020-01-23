Житель Курской области избил и задушил жену

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:24:35+03:00

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу Фото: Из архива "КП"

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Рыльский межрайонный следственый отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя поселка Коренево. Мужчину подозревают в убийстве.

Подозреваемый проживал со своей 37-летней женой в квартире, в поселке Коренево. 21 января 2020 года супруги поругались. Мужчина стал избивать женщину, а потом задушил ее.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU