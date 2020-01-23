Житель Курской области избил и задушил жену
Рыльский межрайонный следственый отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 32-летнего жителя поселка Коренево. Мужчину подозревают в убийстве.
Подозреваемый проживал со своей 37-летней женой в квартире, в поселке Коренево. 21 января 2020 года супруги поругались. Мужчина стал избивать женщину, а потом задушил ее.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU