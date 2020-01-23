2020-01-23T10:10:18+03:00
Общество

В Курске устраняют последствия ночного снегопада

С городских улиц убрали около девяти тонн снега
Яна ШЕЛЕСТ
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В настоящее время рабочие расчищают остановки и парковочные карманыВ настоящее время рабочие расчищают остановки и парковочные карманыФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сегодняшней ночью в Курске выпал мокрый снег. На борьбу с ним вышли 43 единицы техники. Главные силы дорожники бросили на основные магистрали и автодороги с наибольшим трафиком движения. Сейчас расчищают дороги второстепенного значения.

За ночь специалисты рассыпали порядка 771 тонны песко-соляной смеси. В настоящее время рабочие расчищают остановки и парковочные карманы. За ночь с городских улиц убрали около девяти тонн снега.

Комитет транспорта и автомобильных дорог Курской области напоминает водителям, что во время сложных погодных условий следует проявлять особую бдительность во время движения и по возможности отказаться от личного автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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