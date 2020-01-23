2020-01-23T09:49:44+03:00
Недвижимость

В Курской области проверили качество капремонта

До середины февраля подрядчики устранят все недоделки
Яна ШЕЛЕСТ
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Ряд незначительных замечаний подрядчики уже устранилиРяд незначительных замечаний подрядчики уже устранилиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты Фонда капитального ремонта Курской области и Госстройнадзора провели 21 выездную проверку по обращениям жителей, поступившим в комментариях в соцсетях Романа Старовойта.

Во время осмотра присутствовали подрядчики и сотрудники управляющих компаний. Ряд незначительных замечаний подрядчики уже устранили. По другим нарушениям, касающимся некачественного ремонта кровли и фасадов, выданы предписания устранить их до середины февраля. Контролируют исполнение Фонд капитального ремонта и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ).

Каждому заявителю, спрашивавшему о переносе капитального ремонта на более ранний срок, объяснили процедуру. Специалисты Фонда проконсультировали и о времени проведения капремонта по конкретным адресам. Эта информация доступна и на интерактивной карте на сайте Фонда. На вопросы, касающиеся проведения ремонта в подъездах, разъяснения дали управляющие компании и ГЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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