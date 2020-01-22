2020-01-22T15:06:11+03:00
Происшествия

За сутки в Курске сгорели два автомобиля

Основная причина таких пожаров — неисправность электрооборудования, считают в МЧС
Ольга ДАНИЛОВА
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Среди причин таких ЧП - поджоги стоят на третьем местеСреди причин таких ЧП - поджоги стоят на третьем местеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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21 января в 12.58 от очевидца поступило сообщение о загорании автомобиля «Фольцваген Пассат» на улице Димитрова. На место пожара выехали пожарные 2 ПСЧ. Огонь потушли быстро. В результате пожара повреждена обшивка водительского сиденья, а также закопчен весь салон.

В этот же день в 01.18 загорелся «Тайота Камри» на улице Рябиновая. У автомобиля выгорел моторный отсек и часть салона.

Основная причина таких пожаров кроется в самих автомобилях — это неисправность электрооборудования. На втором месте идут возгорания из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности (курение, сварочные работы при ремонте). Замыкают тройку умышленные поджоги, рассказали в ГУ МЧС региона.

Что делать при пожаре в автомобиле?

В первую очередь необходимо немедленно позвонить по номеру «01», с мобильного — «101», «112». Сотрудники МЧС подчеркивают: при тушении пролитого под машиной топлива огнетушителем подавать вещество можно только в направлении от края к центру очага. Если возгорание произошло под капотом, нужно постепенно и осторожно открыть его палкой или монтировкой, желательно сбоку, так как возможен выброс пламени. Направлять огнетушитель следует на очаг наиболее интенсивного горения. Также можно накрыть пламя брезентом, забросать песком или рыхлой землей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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