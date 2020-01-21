У 84-летнего курянина в больнице украли куртку с деньгами
В Сеймском округе раскрыта кража куртки с деньгами в больнице. Потерпевший – 84-летний пенсионер, оформляя выписку, оставил пальто в палате. Верхнюю одежду без присмотра заметил гражданин, навещавший знакомого в соседней палате. Пенсионер, вернувшись, быстро заметил пропажу и обратился в полицию. Ближайший наряд патрульно-постовой службы прибыл и, опросив возможным свидетелей, установил предполагаемого подозреваемого.
На улице на территории больницы стражи порядка заметили человека, подходящего под описание и доставили его в отдел полиции. Он сознался, что забрал чужую вещь, найдя в кармане крупную сумму. Краденую куртку после осмотра оставил в дальнем коридоре и покинул здание. Потратить похищенные деньги он не успел, так как был задержан в течение получаса.
Сейчас по этому факту проводится проверка, для возможности дать правовую оценку действиям задержанного, сказали в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU