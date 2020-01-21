2020-01-21T16:42:12+03:00
75 лет Великой Победы

Курянам представят проекты, посвященные 75-летию Победы

Презентация состоится в выставочном центре «Курск – Город воинской славы»
Яна ШЕЛЕСТ
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На презентации будут представлены все проекты, что позволит желающим поучаствовать в нихНа презентации будут представлены все проекты, что позволит желающим поучаствовать в нихФото: Яна ШЕЛЕСТ
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22 января в 14.30 в выставочном центре «Курск – Город воинской славы» (ул. Карла Маркса,58) состоится презентация проектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, этот год Президентом РФ Владимиром Путиным объявлен Годом памяти и славы.

«Люди, победившие войну», «Песни войны и Победы», «Киноправда о войне», «Семейная реликвия», интернет-проект «Герои в памяти курян», интернет-игра «Чтит город тех, кто пал когда-то…», квест «Военная тайна» - это лишь некоторые проекты, которые будут реализованы Центром историко-культурного наследия города Курска в этот знаменательный для всей страны год. На презентации будут представлены все проекты, что позволит желающим поучаствовать в них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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