2020-01-21T16:20:16+03:00
Общество

В Курской области резко выросло число больных гриппом и ОРВИ

Курянам советуют носить маски
Ольга ДАНИЛОВА
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Только по официальным данным с гриппом уже слегло 15 курянТолько по официальным данным с гриппом уже слегло 15 курянФото: Светлана ВОЛКОВА
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По итогам прошедшей недели в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась на неэпидемическом уровне. Показатель заболеваемости по совокупному населению области составил 46,5 на 10 тысяч населения, что на 9,2% ниже эпидемического порога.

Всего по области за неделю зарегистрировано 5013 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 54,2% больше, чем на предыдущей неделе.

Среди заболевших - 75,2% детей, из них наибольшее число случаев регистрируется среди детсадовцев. Сейчас в области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

В связи с начавшимся подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной профилактики.

Один из самых простых способов снизить риск заболеваемости гриппом и ОРВИ - одноразовая медицинская маска.

Время ношения одноразовой маски – не более двух часов, а в случае, если она намокла от дыхания, кашля или чихания, подлежит замене незамедлительно.

После использования маску необходимо выбросить в мусор, ни в коем случае не применяя повторно, тщательно вымыть руки.

При правильном использовании медицинской маски вероятность заразиться гриппом у здорового человека значительно снижается.

При возникновение симптомов заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы или учебы. Незамедлительно обратитесь к врачу, самолечение недопустимо. Строго выполняйте все рекомендации лечащего врача, советуют в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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