В Курской области резко выросло число больных гриппом и ОРВИ
По итогам прошедшей недели в целом по области заболеваемость гриппом и ОРВИ оставалась на неэпидемическом уровне. Показатель заболеваемости по совокупному населению области составил 46,5 на 10 тысяч населения, что на 9,2% ниже эпидемического порога.
Всего по области за неделю зарегистрировано 5013 случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, что на 54,2% больше, чем на предыдущей неделе.
Среди заболевших - 75,2% детей, из них наибольшее число случаев регистрируется среди детсадовцев. Сейчас в области зарегистрировано 15 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.
В связи с начавшимся подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ Управление Роспотребнадзора по Курской области настоятельно рекомендует соблюдать меры личной профилактики.
Один из самых простых способов снизить риск заболеваемости гриппом и ОРВИ - одноразовая медицинская маска.
Время ношения одноразовой маски – не более двух часов, а в случае, если она намокла от дыхания, кашля или чихания, подлежит замене незамедлительно.
После использования маску необходимо выбросить в мусор, ни в коем случае не применяя повторно, тщательно вымыть руки.
При правильном использовании медицинской маски вероятность заразиться гриппом у здорового человека значительно снижается.
При возникновение симптомов заболевания оставайтесь дома, откажитесь от посещения работы или учебы. Незамедлительно обратитесь к врачу, самолечение недопустимо. Строго выполняйте все рекомендации лечащего врача, советуют в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU