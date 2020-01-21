Курский экзоскелет отметили как ноу-хау
Конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием
Экзоскелет был разработан еще несколько лет назадФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
Промышленный экзоскелет Exo Heaver, разработанный курскими специалистами, возглавил ТОП-10 перспективных продуктов и инноваций, представленных на международной выставке «БиОТ-2019» в Москве.
С каждым следующим испытанием конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием. Устройство переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас, принимая на себя до 90 % веса, отметили представители российской горно-металлургической компании.
Интерес к экзоскелету проявили ряд предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU