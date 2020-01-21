2020-01-21T15:24:35+03:00
Наука

Курский экзоскелет отметили как ноу-хау

Конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием
Ольга ДАНИЛОВА
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Экзоскелет был разработан еще несколько лет назадЭкзоскелет был разработан еще несколько лет назадФото: предоставлено пресс-службой
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Промышленный экзоскелет Exo Heaver, разработанный курскими специалистами, возглавил ТОП-10 перспективных продуктов и инноваций, представленных на международной выставке «БиОТ-2019» в Москве.

С каждым следующим испытанием конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием. Устройство переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас, принимая на себя до 90 % веса, отметили представители российской горно-металлургической компании.

Интерес к экзоскелету проявили ряд предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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