Курский экзоскелет отметили как ноу-хау

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:24:35+03:00

Экзоскелет был разработан еще несколько лет назад Фото: предоставлено пресс-службой

Конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием

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Промышленный экзоскелет Exo Heaver, разработанный курскими специалистами, возглавил ТОП-10 перспективных продуктов и инноваций, представленных на международной выставке «БиОТ-2019» в Москве.

С каждым следующим испытанием конструкция показывает себя незаменимой для работы с тяжелым производственным оборудованием. Устройство переносит физическую нагрузку со спины человека на собственный металлический каркас, принимая на себя до 90 % веса, отметили представители российской горно-металлургической компании.

Интерес к экзоскелету проявили ряд предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU