2020-01-21T14:35:39+03:00
Спорт

Курских студентов ждет «Зачетный лед»

Ребята посоревнуются в ловкости и сообразительности
Яна ШЕЛЕСТ
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Заявки на участие от команд принимаются до 12.00 22 январяЗаявки на участие от команд принимаются до 12.00 22 января
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23 января в 15.00 на территории муниципального катка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева состоится развлекательное мероприятие «Зачетный лед»! Накануне Дня российского студенчества курские студенты посоревнуются в ловкости и сообразительности!

Заявки на участие от команд принимаются до 12.00 22 января на электронную почту udsm@yandex.ru с пометкой «Зачетный лед». Рекомендуемое количество участников команды от одной образовательной организации - десять человек.

Телефоны для справок: (4712) 74-05-63, 74-05-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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