Курских студентов ждет «Зачетный лед»

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:35:39+03:00

Заявки на участие от команд принимаются до 12.00 22 января

Изменить размер текста: A A

23 января в 15.00 на территории муниципального катка на пересечении улиц Союзной и Куйбышева состоится развлекательное мероприятие «Зачетный лед»! Накануне Дня российского студенчества курские студенты посоревнуются в ловкости и сообразительности!

Заявки на участие от команд принимаются до 12.00 22 января на электронную почту udsm@yandex.ru с пометкой «Зачетный лед». Рекомендуемое количество участников команды от одной образовательной организации - десять человек.

Телефоны для справок: (4712) 74-05-63, 74-05-62.

ИСТОЧНИК KP.RU