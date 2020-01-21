В осенний призыв в нацгвардию отправилось служить более 60 курян

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:27:55+03:00

После трех месяцев службы призывники имеют право заключать первый контракт Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В осенне-зимнюю призывную кампанию в войска национальной гвардии Российской Федерации отправилось служить более 60 курян.

Военная служба по призыву предусматривает ряд льгот. В их числе возможность поступления в ведомственные учебные заведения во время прохождения службы. Офицеров Росгвардии готовят в новосибирском, пермском, санкт-петербургском и саратовском военных институтах, отметили в военкомате.

У призывников также есть возможность получить специальность в учебных центрах Росгвардии. Здесь готовят кинологов, саперов, поваров, санитарных инструкторов, водителей и специалистов инженерно-технических средств охраны.

Кроме этого, после трех месяцев службы призывники имеют право заключать первый контракт о ее прохождении в Росгвардии и получать денежное довольствие согласно занимаемой должности.

По вопросам прохождения военной службы по призыву в войсках национальной гвардии Российской Федерации следует обращаться в военный комиссариат по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU