Студент курского университета стал стипендиатом Фонда Егора Гайдара

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:45:07+03:00

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Студент Курского государственного университета стал стипендиатом Фонда Егора Гайдара. Обучающийся в институте экономики и управления КГУ по профилю «Финансы, денежное обращение и кредит», Александр Шаптала получил престижную награду за высокие достижения в научной деятельности, полученные под руководством доцента Натальи Меркуловой.

Именная стипендия Егора Гайдара вручается ежегодно наиболее перспективным и талантливым студентам экономических факультетов российских вузов. Впервые конкурс на ее получение прошел десять лет назад по специальному Указу Президента России. В 2019 году конкурс проводился традиционно совместными усилиями Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда Егора Гайдара.

ИСТОЧНИК KP.RU