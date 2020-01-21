В Курске пройдут «Крещенские вечера»

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:22:10+03:00

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23 и 24 января в 19.00 в Курске в концертном зале «Свиридовский» пройдет фестиваль искусств «Крещенские вечера». 23 января выступят три курских хора: архиерейский Знаменского кафедрального собора, Сергиево-Казанского кафедрального собора и Курского музыкального колледжа им. Г.В. Свиридова.

В этот день состоятся также две премьеры фестиваля – уникальный проект в жанре новой кельтской классики ADIEMUS валлийского композитора Карла Дженкинса и новый джазовый проект народного артиста России Игоря Скляра в сопровождении питерской группы Jazz Classic Community.

24 января в концертной программе «Русский оркестр в блюзовых тонах» братья Ивановы выступят вместе с Национальным академическим оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова. На одной сцене вместе с именитыми артистами выступят юные музыканты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

Художественными руководителями и музыкальными продюсерами фестиваля являются заслуженные артисты России братья Андрей и Михаил Ивановы – уроженцы Курска, известные джазовые музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU