Жителя Курской области обманули при покупке трактора

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:54:56+03:00

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32-летний житель Железногорска нашел в интернете объявление о продаже минитрактора стоимостью 120 тысяч рублей. Он позвонил продавцу, который убедил мужчину внести предоплату в размере сорок тысяч рублей через терминал.

После этого телефон продавца стал недоступен. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о безопасности в интернет-пространстве. Необходимо быть более бдительными при совершении виртуальных покупок, не переводить деньги незнакомым людям за неполученный товар.

ИСТОЧНИК KP.RU