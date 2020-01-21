Жителя Курской области обманули при покупке трактора
32-летний житель Железногорска нашел в интернете объявление о продаже минитрактора стоимостью 120 тысяч рублей. Он позвонил продавцу, который убедил мужчину внести предоплату в размере сорок тысяч рублей через терминал.
После этого телефон продавца стал недоступен. По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о безопасности в интернет-пространстве. Необходимо быть более бдительными при совершении виртуальных покупок, не переводить деньги незнакомым людям за неполученный товар.
ИСТОЧНИК KP.RU