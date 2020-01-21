Двоих курян подозревают в разбое

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:48:04+03:00

Изменить размер текста: A A

26-летний курянин познакомился с двумя мужчинами в кафе. Вместе они распивали спиртное, а затем один из них предложил продолжить вечер в своей квартире. Утром потерпевший резко высказался в адрес лиц, употребляющих наркотики. Новые знакомые восприняли слова как личное оскорбление, и избили курянина.

Пытаясь выбраться из квартиры, молодой человек повредил входную дверь. Злоумышленники, угрожая ножом и молотком, стали требовать за причиненный ущерб 35 тысяч рублей. Таких денег у парня не оказалось. Он позвонил другу и попросил перевести сумму на банковскую карточку одного из фигурантов.

На следующий день потерпевший обратился в полицию и рассказал об обстоятельствах преступления. Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их по горячим следам. Ими оказались жители Курска 1990 и 1985 года рождения. Сейчас мужчин проверяют на причастность к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU