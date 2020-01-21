В Курской области экстренно открыли горячую линию по снюсам

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:10:28+03:00

Горячая линия будет работать до 3 февраля Фото: Из архива "КП"

Специалисты проинформируют курян о никотиносодержащих смесях и рисках ее употребления

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С 20 января в Управлении Роспотребнадзора по Курской области открылась внеплановая горячая линия по некурительной никотинсодержащей продукции. Специалисты проинформируют курян о смесях и рисках ее употребления.

По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях, превышающих допустимое содержание в сравнении с нормативом для табачной продукции в 20-30 раз и соответствует одномоментному выкуриванию 20-30 сигарет.

Куряне могут задать свои вопросы в рабочие дни с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам центрального аппарата Управления и его территориальных отделов:

- в г. Курске 8- (4712) 58-71-86;

- в Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Фатежском районах 8-(471-48) 2-46-49;

- во Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах 8-(471-40) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8-(471-43) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8-(471-45) 4-39-65.

Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU