2020-01-21T09:49:19+03:00
Общество

В Курске продолжают эвакуировать автомобили

И проверять перевозчиков
Яна ШЕЛЕСТ
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По итогам рейда было составлено три актаПо итогам рейда было составлено три актаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске продолжают эвакуировать транспортные средства, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков. В конце прошлой недели сотрудники ОГИБДД по городу Курску вместе с эвакуаторщиками провели очередной рейд в Сеймском и Центральном округах. Они эвакуировали автомобиль МАЗ с улицы Гагарина и КамАЗ с проспекта Победы.

Специалисты городского департамента пассажирского транспорта совместно с инспекторами ГИБДД и сотрудниками территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области проверили перевозчиков на предмет соблюдения правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и правил обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Выездное мероприятие провели с учетом поступающих обращений граждан. По итогам рейда было составлено три акта для привлечения водителей и перевозчиков к административной ответственности, за несоблюдение требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Также инспекторы ГИБДД оформили один протокол за техническую неисправность автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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