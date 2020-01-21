В Курске продолжают эвакуировать автомобили
В Курске продолжают эвакуировать транспортные средства, припаркованные в зоне действия запрещающих знаков. В конце прошлой недели сотрудники ОГИБДД по городу Курску вместе с эвакуаторщиками провели очередной рейд в Сеймском и Центральном округах. Они эвакуировали автомобиль МАЗ с улицы Гагарина и КамАЗ с проспекта Победы.
Специалисты городского департамента пассажирского транспорта совместно с инспекторами ГИБДД и сотрудниками территориального отдела автотранспортного и автодорожного надзора по Курской области проверили перевозчиков на предмет соблюдения правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, и правил обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
Выездное мероприятие провели с учетом поступающих обращений граждан. По итогам рейда было составлено три акта для привлечения водителей и перевозчиков к административной ответственности, за несоблюдение требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок. Также инспекторы ГИБДД оформили один протокол за техническую неисправность автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU