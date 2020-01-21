2020-01-21T09:04:23+03:00
Происшествия

Начиная с 1 января 178 курян пострадали от гололеда

Восемь человек попали в больницы
Ольга ДАНИЛОВА
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На дорогах гололед даже в областном центреНа дорогах гололед даже в областном центреФото: Светлана ВОЛКОВА
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- С начала года в Курской области зарегистрировано 178 случаев уличного травматизма. За медицинской помощью обратились 130 взрослых и 48 детей. При этом госпитализировано восемь человек: шесть взрослых и двое детей, - рассказал директор территориального Центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.

Главное управление МЧС России по Курской области просит гостей и жителей региона соблюдать правила личной безопасности, правила поведения в быту и в общественных местах. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию на автодороге.

В случае любой беды обращайтесь по номеру вызова экстренных оперативных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов. В других регионах при возникновении происшествий и для оказания помощи можно обратиться по телефону экстренных служб спасения – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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