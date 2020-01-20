Праздник Крещения в Курской области прошел без происшествий

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:13:28+03:00

В работе по обеспечению безопасности курян были задействованы более 400 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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По состоянию на 20 января 2020 года порядка 32 тысяч курян посетили места массовых мероприятий, посвященных православному празднику «Крещения Господня», в проруби и купели окунулись более 11 тысяч человек.

В целом, все мероприятия праздника прошли без происшествий. Обращений за медицинской помощью не поступало. В работе по обеспечению безопасности курян были задействованы более 400 человек и порядка 160 единиц техники. В их составе - пожарные-спасатели и инспекторы ГИМС регионального управления МЧС России, водолазы областной Аварийно-спасательной службы, медики и руководство муниципалитетов. В г. Курске привлекались работники ВОСВОД.

В Коренной пустыни, где традиционно было больше всего человек, были оборудованы два купельных павильона (женский и мужской) с пропускной способностью до 150 человек в час.

Группировку сил и средств в Золотухинском районе возглавил лично начальник Главного управления МЧС России по Курской области генерал-майор внутренней службы Иван Лунев. Здесь были организованы пункты обогрева, переодевания, налажено освещение места купания.

Все мероприятия в рамках православного праздника прошли достаточно спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU