Под Курском обнаружили два артснаряда
20 января в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Кшенский Советского района.
На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли два артснаряда 105 и 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU