2020-01-20T18:05:57+03:00
Происшествия

Под Курском обнаружили два артснаряда

Боеприпасы пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
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Боеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияБоеприпасы вывезли на полигон для уничтоженияФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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20 января в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Кшенский Советского района.

На место обнаружения выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли два артснаряда 105 и 76 мм. Боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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