2020-01-20T17:46:56+03:00
Происшествия

В Курской области от переохлаждения умерли три человека

Зарегистрировано 178 случаев уличного травматизма
Яна ШЕЛЕСТ
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Практически все пострадавшие от переохлаждения куряне находились в состоянии алкогольного опьяненияПрактически все пострадавшие от переохлаждения куряне находились в состоянии алкогольного опьяненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В Курской области с 1 января 2020 года пять человек получили переохлаждение, трое из них умерли. Первый трагический случай был зафиксирован в селе Скородное Большесолдатского района. Здесь от переохлаждения умерла 47-летняя женщина.

Еще одна женщина (61 год) погибла в деревне Мелехово Советского района 18 января. 19 января в селе Рыжково Конышевского района по этой же причине умер 52-летний мужчина.

Сорокалетний мужчина из Обояни и 22-летний парень из деревни Звягинцево Курского района были госпитализированы с признаками переохлаждения. Им оказали необходимую помощь.

Практически все пострадавшие от переохлаждения куряне находились в состоянии алкогольного опьянения! Стоит отметить, что именно своевременная помощь и неравнодушие прохожих помогли избежать трагедий в этих случаях.

Также с начала года в Курской области зарегистрировано 178 случаев уличного травматизма. За медицинской помощью обратились 130 взрослых и 48 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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