Курская область должна 9 миллиардов рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:16:55+03:00

За год долг снизился всего на 3,3%

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Объем государственного долга Курской области на 1 января 2020 года составил 9 млрд рублей, в том числе ценные бумаги Курской области – 1,2 млрд рублей, бюджетные кредиты – 5,1 млрд рублей, кредиты коммерческих банков – 2,7 млрд рублей. Снижение к уровню 2018 года – на 3,3%, или на 303,7 млн рублей

Расходы областного бюджета за 2019 год – 64,9 млрд рублей. По итогам его исполнения сложился профицит в сумме 0,4 млрд рублей. Такие оперативные данные приводит комитет финансов Курской области.

На социально-культурную сферу в прошлом году из бюджета было направлено 40,9 млрд рублей, или 63% к общему объему расходов. По сравнению с 2018 годом средства на решение социальных вопросов увеличились на 4,8 млрд рублей, или на 13,2%. Из предусмотренных на реализацию национальных проектов 7,5 млрд рублей израсходовано 7,3 млрд рублей, или 97%.

ИСТОЧНИК KP.RU