2020-01-20T11:18:09+03:00
Происшествия

В Курске водитель «Фольксвагена» сбил пешехода и скрылся

Его разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель с места ДТП скрылсяВодитель с места ДТП скрылсяФото: Из архива "КП"
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19 января примерно в 19:35 на Майском бульваре водитель автомобиля «Фольксваген Поло», двигавшийся со стороны улицы Косухина в направлении улицы Клыкова, по предварительным данным, сбил 20-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712)36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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