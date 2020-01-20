2020-01-20T10:57:10+03:00
Экономика

Курский мед и продукты пчеловодства заинтересовали зарубежных производителей

Замгубернатора Сергей Стародубцев провел переговоры с компанией Peroni Honey
Яна ШЕЛЕСТ
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Стороны приняли решение об отдельной встречеСтороны приняли решение об отдельной встрече
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В рамках международной выставки-ярмарки «Зеленая неделя 2020» заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев провел переговоры с компанией Peroni Honey, занимающейся производством медово-ягодного суфле и другой продукцией из меда. Peroni Honey имеет большой опыт реализации медовой продукции на экспортные рынки.

Стороны приняли решение об отдельной встрече для более детального обсуждения вопросов взаимодействия. Данная встреча – это первый шаг, который поможет курским пчеловодам реализовать возможности выхода на новые рынки сбыта.

На «Зеленой неделе» куряне также пообщались со своими коллегами из Белгородской, Воронежской и других соседних областей, обсудили итоги производственного сезона АПК, перспективы развития экспортного потенциала регионов Центрального Черноземья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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