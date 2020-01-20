2020-01-20T10:24:01+03:00
Общество

Под Курском появился необычный «оркестр»

В Обояни установили металлических музыкантов
Яна ШЕЛЕСТ
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Скоро к достопримечательности добавятся лавочки и скрипичный ключСкоро к достопримечательности добавятся лавочки и скрипичный ключ
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В центре Обояни на площадке у здания школы искусств разместился необычный «оркестр» из пяти металлических музыкантов: баяниста, балалаечника, ударника, саксофониста и дирижера.

Идея установить фонари в виде декоративных скульптур зародилась в администрации города, а воплотить в жизнь задумку помогли спонсоры – руководители АО «Артель» братья Виктор и Сергей Антиповы.

Скоро к достопримечательности добавятся лавочки и еще один арт-объект в виде скрипичного ключа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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