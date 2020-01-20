В Курске расследуют дело об убийстве на улице Рокоссовского

20 Янв. 2020 2020-01-20T09:25:17+03:00

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СК расследует уголовное дело по факту смерти 38-летнего мужчины, которого жестоко избили в Курске. По подозрению в совершении этого преступления задержан 28-летний житель города. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

По версии следствия 8 января примерно в 00 часов 45 минут между обвиняемым его знакомым около одного из магазинов на улице Рокоссовского Курска произошла ссора. 28-летний курянин ударил знакомого кулаком в лицо. От полученного удара мужчина упал, а тот ударил его еще раз в лицо. Мужчина от полученных травм умер.

Органами следствия решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU