21 тысяча курян поучаствовали в крещенских купаниях

19 Янв. 2020 2020-01-19T21:05:39+03:00

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Почти 21 тысяча жителей Курской области приняли участие в крещенских купаниях в ночь с 18 на 19 января. Традиционно больше всего православных было зарегистрировано в Коренной Пустыни. Пик наплыва паломников отмечался с полуночи до 04.00. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В области официально было установлено порядка 50 купелей. За безопасностью курян в эту ночь следили более 400 человек: спасатели, полиция, медики. По данным спасателей, Крещение прошло спокойною Угрозы для жизни курян не было ни на одном водоеме региона. Также не было зарегистрировано никаких серьезных нарушений общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU