2020-01-19T11:14:11+03:00
Происшествия

20-летний парень погиб при пожаре в Курской области

Вечером 18 января загорелся частный дом
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Пожар произошел в деревне Донское Золотухинского района. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сообщение о ЧП поступило 18 января в 19:05. Спасатели вместе с полицейскими, медиками и электриками отправились на место. Через семь минут пожарные приступили к тушению. Справиться с огнем удалось к 19:31.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одноэтажный дом площадью 60 кв. метров выгорел полностью, частично обрушилось кровля. К сожалению, погиб человек. Спасатели обнаружили тело 20-летнего молодого человека.

На месте работали 17 человек и семь единиц техники. В региональном ГУ МЧС выясняют причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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