20-летний парень погиб при пожаре в Курской области

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:14:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар произошел в деревне Донское Золотухинского района. Как сообщили в ГУ МЧС по Курской области, сообщение о ЧП поступило 18 января в 19:05. Спасатели вместе с полицейскими, медиками и электриками отправились на место. Через семь минут пожарные приступили к тушению. Справиться с огнем удалось к 19:31.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, одноэтажный дом площадью 60 кв. метров выгорел полностью, частично обрушилось кровля. К сожалению, погиб человек. Спасатели обнаружили тело 20-летнего молодого человека.

На месте работали 17 человек и семь единиц техники. В региональном ГУ МЧС выясняют причины и обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU