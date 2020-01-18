Куряне готовятся отметить Крещение

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:05:12+03:00

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18 января православные отмечают Крещенский сочельник. С утра в храмах города и области верующие по традиции набирали Крещенскую воду. Считается, что в эти дни она обладает особой силой. С этим праздником связана и традиция омовения в проруби. Ежедневно в этом обряде принимают участие порядка десяти тысяч курян, в этом году из-за аномально теплой погоды число желающих окунуться в прорубь ожидается больше.

18 января православные отмечают Крещенский сочельникФото: Светлана ВОЛКОВА

Есть требования, предъявляемые к купелям. Их оборудование в обязательном порядке включает очистку дна, установку сходни, организацию освещения и места для переодевания и обогрева курян. Важный момент – наличие дополнительного спасательного оборудования.

Считается, что крещенская вода обладает особой силойФото: Светлана ВОЛКОВА

Как уже сообщала КП, в этом году в Курской области определены 45 мест для проведения крещенских купаний, три из них – в областном центре. Более 400 человек и порядка 160 единиц техники будут обеспечивать безопасность во время празднования Крещения Господня в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU