Новогоднее убранство на Театральной площади Курска останется до 1 февраля
По многочисленным просьбам курян новогоднее убранство на Театральной площади останется до 1 февраля, сообщили в мэрии. Кто не успел побывать и сделать красивые фото еще есть время.
В этом году впервые праздничные новогодние мероприятия развернулись на Театральной площади города. Еще в середине декабря здесь установили светомузыкальную новогоднюю ель.
Здание драматического театра украсили волшебными часами. На площади появились яркие фотозоны, а потом и светодиодный фонтан. Начала работу рождественская ярмарка. Открылась приемная Деда Мороза, которую во время праздников посетили 19,5 тысяч юных курян.
ИСТОЧНИК KP.RU