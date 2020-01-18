Новогоднее убранство на Театральной площади Курска останется до 1 февраля

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:57:08+03:00

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По многочисленным просьбам курян новогоднее убранство на Театральной площади останется до 1 февраля, сообщили в мэрии. Кто не успел побывать и сделать красивые фото еще есть время.

В этом году впервые праздничные новогодние мероприятия развернулись на Театральной площади города. Еще в середине декабря здесь установили светомузыкальную новогоднюю ель.

Здание драматического театра украсили волшебными часами. На площади появились яркие фотозоны, а потом и светодиодный фонтан. Начала работу рождественская ярмарка. Открылась приемная Деда Мороза, которую во время праздников посетили 19,5 тысяч юных курян.

ИСТОЧНИК KP.RU