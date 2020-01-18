2020-01-18T12:17:37+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погиб мужчина

ЧП произошло в Фатежском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Пожар тушили 17 человек, семь единиц техникиПожар тушили 17 человек, семь единиц техникиФото: Из архива "КП"
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18 января около семи часов утра в «Службу спасения» по Курской области поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Быстрец Фатежского района. На место ЧП выехали пожарные ПЧ №45 Фатежского района, отдельный пост пожарной охраны «В. Любаж» Фатежского района, ПЧ №27 Золотухинского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Пожар потушили в 07:25. Жилой одноэтажный дом сгорел полностью. На пепелище спасатели обнаружили тело 63-летнего хозяина.

В ликвидации пожара принимали участие 17 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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