2020-01-17T18:24:38+03:00
Происшествия

В Курске на переходе сбили ребенка

ДТП произошло на 50 лет Октября
Яна ШЕЛЕСТ
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Ребенок получил травмы и был госпитализированРебенок получил травмы и был госпитализированФото: УМВД России по Курской области.
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17 января примерно в 16:20 70-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице 50 лет Октября в сторону Пучковки. Напротив дома № 163 он, по предварительным данным, сбил десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

От удара ребенка отбросило на стоящий на встречке перед светофором автомобиль ВАЗ-21099. В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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