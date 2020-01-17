В Курске открылась новая выставка "Бесконечная история"

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:01:49+03:00

Нынешнее помещение галереи явно слишком тесно для того, чтобы показать хотя бы часть коллекции Фото: Светлана ВОЛКОВА

В этом году галерея имени Дейнеки отмечает свое 85-летие [фото, видео]

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«Бесконечная история» – выставка из фондов картинной галереи. Она начинает юбилейный год: в 2020 исполняется 85 лет со дня основания Курской государственной картинной галереи имени Александра Дейнеки.

Выставка продлится до мартаФото: Светлана ВОЛКОВА

Название выставки можно объяснять разными способами. История не кончается, деление ее на этапы и периоды – удобная условность, позволяющая легче запомнить последовательность событий. Это становится понятным в музее, говорят организаторы.

На экспозиции можно увидеть лучшее из фондов галереиФото: Светлана ВОЛКОВА

Музей – повод бесконечно рассказывать истории. Любой музейный предмет, выставленный здесь, был создан автором в далекую или близкую нам эпоху, а это уже предполагает пересказ нескольких историй, например, биографии создателя и характера эпохи. Эти истории, в свою очередь, дополняются массой деталей: картину кто-то заказал, разместил в своём доме, а потом и дом, и картины стали принадлежать кому-то другому, а потом – ещё и ещё. Каждое произведение – это возможность задуматься и соединить вместе историю его создания, перемещения; приплести к этим нитям историю перемены способа «прочтения» в иных исторических обстоятельствах, и, в конце концов, увидеть в этом прошлое города, страны, мира.

На экспозиции выставлено около восьмидесяти произведений европейской, русской и советской живописи. Скульптура дополняет общую картину. В экспозицию «Бесконечной истории» включены по большей части те произведения, которые составляют «золотой фонд» собрания галереи. Часть картин – из списка 1935 года, с которого началось собрание галереи. - Мы хотим напомнить об истории коллекции и порадовать художественным качеством работ. Мы выставляем одновременно русское, европейское искусство и живопись ХХ века ради поиска параллелей и перекличек, и новых историй, которые сможет увидеть пытливый зритель, - отмечают организаторы.

В этом году галерея отмечает свое 85-летиеФото: Светлана ВОЛКОВА

Выставка будет интересна самому широкому кругу зрителей. Она продлится до конца марта.

На экспозиции можно посмотреть фильм, рассказывающий о процессе реставрации картин, а также воспользоваться интерактивными информационными панелями.

Открытие выставки "Бесконечная история" в галерее им. Дейнеки.

ИСТОЧНИК KP.RU