Курские спасатели предупреждают автомобилистов о тумане

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:52:26+03:00

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Из архива "КП"

Осадков не будет

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По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с вечера 17 января и в течение суток ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью местами туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью 0…-5 ºС, днем от -3… +2 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU