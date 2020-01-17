2020-01-17T15:28:00+03:00
Общество

В Курской области выявили восемь нарушений лесного законодательства

В декабре провели более 350 рейдов
Яна ШЕЛЕСТ
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Вред, причиненный лесам, составил 49 тысяч рублейВред, причиненный лесам, составил 49 тысяч рублейФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В декабре 2019 года лесная охрана Курской области проводила мероприятия, направленные на предотвращение, выявление и пресечение незаконных рубок молодых елей и сосен. Вместе с полицией и Россельхознадзором сотрудники охраны дежурили на автодорогах, проверяя документы и груз.

Всего лесная охрана региона провела более 350 рейдов и патрулирований хвойных участков леса, в том числе более 130 совместно с сотрудниками полиции. По результатам месячника выявлено восемь нарушений лесного законодательства, связанных с незаконной рубкой хвойных деревьев.

Вред, причиненный лесам, составил 49 тысяч рублей. По итогам выявленных нарушений пять человек привлекли к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 15 тысяч рублей. Также возбуждено три уголовных дела по статье 260 УК РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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