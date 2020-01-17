Курянку подозревают в воровстве из торгового центра
В Северо-Западном районе Курска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, которая находилась в розыске по подозрению в кражt из торгового центра.
- Днем группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о совершаемой краже в магазине на улице Клыкова. Прибывшие на место происшествия экипаж Росгвардии и участковый полиции задержали женщину, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Задержанная - 27-летняя безработная курянка, которая прежде привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь ее подозревают в краже из магазина.
ИСТОЧНИК KP.RU