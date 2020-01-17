2020-01-17T14:16:09+03:00
Происшествия

Курянку подозревают в воровстве из торгового центра

До этого женщина привлекалась за наркотики
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина уже была на заметке у полоцииЖенщина уже была на заметке у полоцииФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Северо-Западном районе Курска сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, которая находилась в розыске по подозрению в кражt из торгового центра.

- Днем группе задержания вневедомственной охраны поступило сообщение о совершаемой краже в магазине на улице Клыкова. Прибывшие на место происшествия экипаж Росгвардии и участковый полиции задержали женщину, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанная - 27-летняя безработная курянка, которая прежде привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Теперь ее подозревают в краже из магазина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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