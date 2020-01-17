Через портал госуслуг куряне чаще всего записываются к доктору

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:06:41+03:00

В пятерку самых популярных госуслуг по количеству запросов входят запись на прием к врачу и получение информации о пенсионных накоплениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Здесь зарегистрировано более 810 тысяч жителей Курской области

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Более 810 тысяч жителей Курской области зарегистрировано на портале госуслуг. На Российском портале государственных услуг в 2019 году было осуществлено 50 миллионов платежей и 30 миллиардов транзакций в системе межведомственного электронного взаимодействия.

В декабре 2019 года портал госуслуг отметил десятилетие со дня официального запуска, став одним из наиболее посещаемых сайтов государственных услуг в мире.

За 10 лет к порталу присоединилось более 100 миллионов человек, из них более 810 тысяч – это жители Курской области. Пользователям портала доступны свыше 29 тысяч сервисов в электронном виде.

В пятерку самых популярных госуслуг по количеству запросов входят запись на прием к врачу, получение информации о пенсионных накоплениях, регистрация автотранспортных средств, запись в детский сад, подача заявления на сдачу экзамена и получения водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU