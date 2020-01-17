В Курске задержали подозреваемого в краже из павильона

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:52:07+03:00

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Сотрудниками Северо-Западного отдела полиции задержали причастного к краже крупной суммы из павильона. В декабре прошлого года неизвестный вскрыл торговую точку и похитил спрятанные 50 тысяч рублей. Тогда задержать подозреваемого по горячим следам не представилось возможным. На месте происшествия собрали вещественные доказательства, и продолжилась оперативная работа по преступлению, рассказали в полиции.

Вскоре в Сеймском округе по подозрению в мелкой краже из магазина задержали 37-летнего мужчину. В дальнейшем при проверке и сравнении отпечатков пальцев, а также кадров видеонаблюдения, обнаруженных во время разбирательства, стало ясно, что доставленный имеет отношение к ранее совершенному преступлению, отметили в УМВД.

После предъявления имеющихся доказательств, мужчина сознался в краже денег из павильона, пояснив, что не имеет постоянного заработка, и кража стала возможной при получении денег средств. Их он потратил на новогоднее застолье.

Следствие по факту кражи возобновлено. До его окончания мужчине запрещено покидать регион.

ИСТОЧНИК KP.RU