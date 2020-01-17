В Курской области алкоголем отравились более 600 человек
В 2019 году в Курской области спиртосодержащей продукцией отравились 608 человек. Это меньше, чем в 2018 году на 30,6%. Количество случаев отравлений со смертельным исходом снизилось на 29%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В течение года сотрудники Роспотребнадзора в ходе надзорных мероприятий отбирали пробы алкогольной продукцией, и все они соответствовали показателям безопасности. Поэтому к качеству легально реализуемого алкоголя вопросов нет. Таким образом, по-прежнему причиной отравления у большей части отравившихся является чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.
К сожалению, потребление алкоголя - неотъемлемый элемент образа жизни, культуры и быта определенной части населения в нашей стране, и в массовом сознании оно воспринимается как социально приемлемое явление.
Медико-демографические исследования показывают, что значительная часть проблем со здоровьем связана с употреблением алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения злоупотребление алкоголем является одной из лидирующих по частоте причин смертности в современном мире.
ИСТОЧНИК KP.RU