В Курской области алкоголем отравились более 600 человек

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:08:16+03:00

Это на треть меньше, чем в 2018 году

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В 2019 году в Курской области спиртосодержащей продукцией отравились 608 человек. Это меньше, чем в 2018 году на 30,6%. Количество случаев отравлений со смертельным исходом снизилось на 29%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В течение года сотрудники Роспотребнадзора в ходе надзорных мероприятий отбирали пробы алкогольной продукцией, и все они соответствовали показателям безопасности. Поэтому к качеству легально реализуемого алкоголя вопросов нет. Таким образом, по-прежнему причиной отравления у большей части отравившихся является чрезмерное употребление этилового спирта, этанола.

К сожалению, потребление алкоголя - неотъемлемый элемент образа жизни, культуры и быта определенной части населения в нашей стране, и в массовом сознании оно воспринимается как социально приемлемое явление.

Медико-демографические исследования показывают, что значительная часть проблем со здоровьем связана с употреблением алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения злоупотребление алкоголем является одной из лидирующих по частоте причин смертности в современном мире.

ИСТОЧНИК KP.RU