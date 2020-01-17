Под Курском перевернулся УАЗ, водитель погиб
ДТП произошло на автодороге Курск – Поныри
В результате ДТП водитель погиб, 60-летняя женщина-пассажир получила раненияФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:
17 января примерно в 9:10 56-летний водитель автомобиля УАЗ, по предварительным данным, двигался по автодороге Курск – Поныри, со стороны Понырей в сторону областного центра.
На десятом километре трассы он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
В результате ДТП водитель погиб, 60-летняя женщина-пассажир получила ранения и была госпитализирована. Полиция работает на месте происшествия. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU