2020-01-17T10:49:06+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулся УАЗ, водитель погиб

ДТП произошло на автодороге Курск – Поныри
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В результате ДТП водитель погиб, 60-летняя женщина-пассажир получила раненияВ результате ДТП водитель погиб, 60-летняя женщина-пассажир получила раненияФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:

17 января примерно в 9:10 56-летний водитель автомобиля УАЗ, по предварительным данным, двигался по автодороге КурскПоныри, со стороны Понырей в сторону областного центра.

На десятом километре трассы он не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль перевернулся, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

В результате ДТП водитель погиб, 60-летняя женщина-пассажир получила ранения и была госпитализирована. Полиция работает на месте происшествия. Выясняются причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24