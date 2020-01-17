Двух курских сотрудников ГИБДД уволили за сокрытие доходов

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:11:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Курской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции в ГИБДД УМВД по Курской области и выявила нарушения при представлении сведений о доходах.

У двух сотрудников ГИБДД в справках о доходах отсутствовали сведения о наличии в собственности недвижимости, о полученных в дар от родственников денежных средствах в размере более двух миллионов рублей, скрыта информация о доходе от сдачи в аренду спецтехники и микроавтобусов.

Также не было информации о поступивших на счет кредитных средств в сумме более трех миллионов рублей, направленных на погашение кредита и уплаченных процентах по нему, превышающих совокупный доход супругов за три года.

Начальнику регионального УМВД внесли представление, в котором потребовали устранить выявленные нарушения, а также рассмотреть вопрос о привлечении допустивших их лиц к дисциплинарной ответственности.

Требования прокурора удовлетворены. Двух сотрудников ГИБДД уволили со службы в связи с утратой доверия, еще одному – объявили выговор.

ИСТОЧНИК KP.RU